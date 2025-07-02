عراقجي يرد بحزم على تصريح مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

وقال عراقجي مساء أمس الاربعاء، ردًا على التصريح الأخير لكلاس، بعد اتصال هاتفي مع عراقجي: إذا كانت منسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تعتقد أن هدف أي مفاوضات محتملة هو "إنهاء البرنامج النووي الإيراني"، فهذا يعني أن السيدة كايا كلاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، تتجاهل أحكام معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تؤكد صراحةً حق جميع الدول الأعضاء في تطوير التكنولوجيا النووية وبحثها واستخدامها للأغراض السلمية.

واضاف عراقجي: لم تعد أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 والاتفاق النووي نفسه صالحةً لمنسقها الرسمي، ونتيجةً لذلك، فإن ما يُسمى بآلية "العودة السريعة" لا أساس لها ولا معنى لها.

اقرأ المزيد:

وقال عراقجي: ستكون مشاركة ودور الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمملكة المتحدة في أي مفاوضات مستقبلية غير ذات صلة، وبالتالي لا معنى لها.

هذا وكانت كايا كلاس قد تحدثت مع عراقجي هاتفيًا أمس، 1 يوليو. وبعد هذه المحادثة، كتبت كلاس على شبكة X: يجب إجراء مفاوضات لوقف البرنامج النووي الإيراني في أقرب وقت ممكن، وأن أي إجراء للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي "لن يكون بناءً" في حل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.