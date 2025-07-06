ما وراء الغارات الإسرائيلية المفاجئة على لبنان اليوم .. إليكم التفاصيل!

ولفت مراسلنا إلى أن الغارات الإسرائيلية جاءت بشكل مفاجئ، في سياق الانتهاكات والخروقات المستمرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتي لم تتوقف منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. وحتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات.

وفي المقابل، تزعم بعض المصادر التي تنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الغارات استهدفت نقاطاً تابعة لحزب الله والمقاومة، وذلك في إطار الرواية التي يعتمدها الاحتلال لتبرير اعتداءاته المتواصلة على الأراضي اللبنانية.

وحول الموقف الرسمي اللبناني حول هذه الاعتداءات نوه مراسلنا إلى أن الموقف اللبناني أصبح غير واضح من خلال المواقف والتصريحات، خاصة أن جميع الشكاوى والتنديدات والمواقف المنددة بالاحتلال تُضرب بعرض الحائط من قبل الراعيين الأمريكي والفرنسي. ولا ننسى أننا على بُعد ساعات من استقبال لبنان للمبعوث الأمريكي توم براك، والذي سيأتي إلى لبنان ليتسلم الرد اللبناني على الورقة الأمريكية.

واعتبر مراسلنا أن المواقف اللبنانية دائماً تُستنكر، لكن هل من ضغط حقيقي من قبل الجانب الأمريكي أو على الأقل من رعاة القرار 1701 على الكيان الإسرائيلي؟ هذا غير موجود حتى اللحظة، ولا يُمارس بالطريقة التي يفترض أن يُمارس بها على الأقل لوقف هذه الاعتداءات.



شاهد أيضا.. 3 ضحايا في 3 غارات اسرائيلية جديدة علی لبنان

وفيما يتعلق بتصعيد هذا اليوم والاعتداءات الإسرائيلية، وعلاقتها بالخطاب الذي ألقاه سماحة الشيخ نعيم قاسم اليوم في ذكرى عاشوراء، خاصة أنه أكد استعداد المقاومة للمواجهة ورفض تسليم السلاح؟ أشار مراسلنا إلى أنه قبل ثلاثة أيام كان هناك تصريح واضح لقادة المؤسسة الإسرائيلية تحدثوا فيه عن زيادة الضغط العسكري على لبنان بهدف إخضاع حزب الله أو إخضاع المقاومة إذا صح التعبير. وبالتالي، كانت مواقف حزب الله واضحة وجريئة، وخاصة اليوم من خلال الموقف الرسمي الذي أطلقه سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في نهاية مراسم عاشوراء في المسيرة العاشورائية المركزية، والذي أكد من خلالها أن المقاومة لن تتراجع عن مسيرتها.

ونوه مراسلنا إلى أن هذه المسيرة المقاومة ستبقى على هذه الجهوزية وستتعامل مع المراحل المقبلة طبقاً لما تفرضه معطيات الميدان. كان واضحاً أن المقاومة أصحاب سلم وسلام، ولكن ليس على الطريقة الإسرائيلية، وأن موضوع إثارة السلاح وملف سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي يتفاهم عليه اللبنانيون فيما بينهم.

وخلص مراسلنا إلى أنه ربما تكون لهذه الاعتداءات علاقة بإعادة الضغط أيضاً في عشية استقبال المبعوث الأمريكي، لكننا لا نضع هذه الاعتداءات فقط في سياق الضغط أو في سياق عشية المبعوث الأمريكي، إنما نضعها في سلسلة الاعتداءات التي لم تتوقف أصلاً منذ بداية وقف إطلاق النار وعدم تطبيق الجانب الإسرائيلي للقرار 1701.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...