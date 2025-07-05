اللواء موسوي: أعددنا خطةً لإضعاف الكيان الصهيوني وإن أخطأ فسننفذها

وقال اللواء موسوي في مراسم الوفاء بالوعود الحقيقية لقائد الشهيد لحرس الثورة، الفريق حسين سلامي إن الأعداء خططوا لسقوط إيران في غضون أسبوع.

وأضاف : خلافًا لتوقعاتهم، انتصر الشعب الإيراني. توحد الشعب ونزل إلى الميدان، خلافًا لتوقعاتهم.

في السياق، حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الصهاينة وقال: لن يكون لدينا خط أحمر في أي حرب مقبلة.

وأضاف المتحدث إذا وقع عدوان جديد على إيران، فسيكون رد إيران ساحقًا ولن يكون لدينا خط أحمر.

وتابع: لم يحقق العدو أيًا من أهدافه في الحرب الأخيرة، وكان هدفه تدمير قوة نظام الجمهورية الإسلامية.