الرئيس الايراني يعود لطهران عقب زيارته الى جمهورية أذربيجان

ووصل مسعود بزشكيان إلى طهران مساء الجمعة بعد حضوره وإلقاء كلمة في القمة السابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) في مدينة خانكندي بأذربيجان الى جانب لقاءاته مع رؤساء تركيا وأذربيجان وطاجيكستان ورئيس وزراء باكستان.

واكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في كلمة القاها في قمة دول ايكو المنعقدة في اذربيجان اليوم الجمعة، ان القوات المسلحة الإيرانية، دافعت خلال الحرب الاخيرة ووفقا للمادة 51 لميثاق الامم المتحدة عن الشعب الإيراني والسيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، ولقنت المعتدين درسًا عظيمًا، ومنعت انتشار الحرب في المنطقة.

وأدان بزشكيان خلال القمة السابعة عشرة لرؤساء دول منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) التي عُقدت عصر الجمعة، هجوم الكيان الصهيوني على أرض إيران الحبيبة، وقال: "بدأ هذا النظام بانتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية، بما في ذلك الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، واستمر بمساعدة الجيش الأمريكي المعتدي.

وقال: خلال 12 يومًا من العمليات العدوانية، نُفذت سلسلة من الأعمال الإجرامية ضد القوات العسكرية خارج نطاق مهامها، وأساتذة الجامعات والمواطنين العاديين، ومنشآت الطاقة النووية السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى البنية التحتية العامة".

وفي إشارة إلى الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدها عدوان النظام الصهيوني على شعبنا، قال الرئيس: "وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، شاركت القوات المسلحة الإيرانية في الدفاع المشروع عن الأمة الإيرانية والسيادة الوطنية وسلامة أراضي بلدنا، ولقنت المعتدين درسًا قاسيًا، ومنعت امتداد الحرب في المنطقة".