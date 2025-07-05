السوداني: قوى التوحش تسعى لإسكات صوت الحق في المنطقة

وقال السوداني، في كلمة بمناسبة ذكرى واقعة الطف واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام : "شهادة الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، غيرت وجه التاريخ، وصارت معيارًا لفرز الحق عن ظلام الباطل"، لافتاً إلى أن "البطولة وقيم الشجاعة في كربلاء أضحت ملاذًا للثائرين والعاملين في درب الإصلاح ورفض الظلم".

وأشار إلى أن "واقعة الطف تمثيل حقيقي للنهج الرسالي المحمدي الأصيل، والاتجاه الإنساني والعقائدي في تعديل المسار الذي انحرفت معه السلطة بالدولة والمجتمع"، مردفاً: "خرج الحسين (ع) لطلب الإصلاح، وتعرية دعاية الحاكم الفاسق الذي حرف الحق، وتسلط على أمور المسلمين، ولإنقاذ دين الله ورسوله من الضياع".

وبين، أن "ملحمة كربلاء كانت اختبارًا حقيقيًا للأمة، وهي ترى سبط رسول الله يخرج بأهل بيته وأصحابه، فلا عذر بعدها لمن تقاعس عن نصرة الحق. ذكرى فاجعة الطف اتخذناها منارًا نهتدي به للسير على نهج الحسين (ع)، والدفاع عن القيم التي استُشهد من أجلها، وفي مقدمتها قضية الإصلاح ومواجهة الفساد".

وأكد "حرصنا منذ استلام مهامنا التنفيذية أن ننطلق من منطلقات تراعي حق الدولة والشعب، وتحفظها من المخاطر والصراعات التي كادت أن تودي بالمنطقة إلى المجهول"، مستدركاً: "مضينا في بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة، وتعزيز مكانة العراق بين الدول".

وتابع، "رغم كل محاولات الإرباك والتضليل، التي استهدفت عمل الحكومة، مضينا في طريق الإصلاح والبناء والإعمار والتنمية".

ولفت إلى "حاجة شعوبنا العربية والإسلامية اليوم إلى أن تلتف حول اسم الحسين وتضحياته لتوحيد الكلمة، ورفع الظلم والعدوان الذي تمارسه قوى التوحش، ضد أهلنا في غزة ولبنان، وفي العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".