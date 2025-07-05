يسبب أضرارا عصبية..تحذير من الإفراط في تناول هذا الفيتامين!

يُعرف فيتامين B6 أو البيريدوكسين بدوره الحيوي في دعم وظائف الجسم، فهو يشارك في عمليات التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون، ويساهم في إنتاج النواقل العصبية التي تنظم عمل الدماغ والمزاج، بالإضافة إلى دعم جهاز المناعة وإنتاج الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء.

كما تُستخدم مكملات فيتامين B6 أحيانا خلال الحمل لتخفيف الغثيان، ولعلاج متلازمة ما قبل الحيض.

ورغم أهمية الفيتامين، إلا أن معظم الأشخاص يحصلون على حاجتهم اليومية من خلال النظام الغذائي المتوازن، حيث تكفي جرعة يومية تتراوح بين 1.3 و1.7 مليغرام لمعظم البالغين. وأشارت إدارة السلع العلاجية إلى ضرورة الحد من بيع المكملات ذات الجرعات العالية في الصيدليات بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة.

وعند تناول جرعات زائدة، في العادة يتم التخلص من الفائض عبر البول دون تأثيرات جانبية خطيرة، إلا أن الاستخدام الطويل الأمد لمكملات بجرعات عالية قد يؤدي إلى اعتلال عصبي محيطي، وهو تلف في الأعصاب يسبب ألما أو خدرا أو ضعفا في اليدين والقدمين.

وغالبا ما تتحسن الحالة عند التوقف عن تناول المكمل، لكن في بعض الحالات قد يستغرق التعافي عدة أشهر أو حتى سنوات.

وأكدت دراسات حديثة زيادة احتمالات ظهور آثار جانبية خطيرة عند تناول أكثر من 50 مليغرام يوميا لفترات طويلة، بينما كانت الدراسات الأقدم أقل وضوحا.

لذلك، توصي الجهات الصحية بمراقبة الأشخاص الذين يتناولون جرعات عالية لمدة تزيد عن ستة أشهر.

ومن بين الأعراض التي تستدعي الانتباه: خدر أو ألم في الأطراف، صعوبة في التوازن والتنسيق الحركي نتيجة ضعف العضلات، بالإضافة إلى حرقة المعدة والغثيان. ويُشدد على ضرورة مراجعة الطبيب فورًا عند ظهور أي من هذه الأعراض.