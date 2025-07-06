مصرع 50 بفيضانات تكساس وبحث متواصل عن المفقودين

وقال مسؤولون إن أكثر من 850 شخصا تم إنقاذهم، بما في ذلك بعض الذين كانوا يتشبثون بالأشجار. وقد بدأت الفيضانات أمس مع هطول أمطار غزيرة، مما تسبب في ارتفاع منسوب نهر غوادلوبي بمقدار 8 أمتار خلال 45 دقيقة.

ومن بين المفقودين 27 فتاة من مخيم كامب ميستيك الصيفي. وقال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل إنه قد يكون هناك المزيد من المفقودين في المنطقة.

ومن جانبه قال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت -في مؤتمر صحافي- إنه سيوسع نطاق حالة الكارثة في الولاية وسيطلب موارد فدرالية إضافية من الرئيس دونالد ترامب.

وقال نيم كيد رئيس إدارة الطوارئ في تكساس إن فرق الإنقاذ الجوية والبرية والمائية تقوم بعمليات تمشيط على طول نهر غوادلوبي، وذلك بحثا عن ناجين وجثث القتلى.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن المزيد من الأمطار متوقعة، وأن "الجريان المفرط قد يؤدي إلى فيضان الأنهار والخلجان والجداول وغيرها من المناطق المنخفضة والمعرضة للفيضانات".

وقال أحد السكان المحليين ويدعى جيراردو مارتينيس (61 عاما) "لقد أمطرت السماء في يوم واحد ما تمطره في سنة واحدة". وأضاف "بلغت المياه أعالي الأشجار على ارتفاع حوالي 10 أمتار تقريبا. وجرف النهر سيارات ومنازل برمتها. الوضع سيئ".