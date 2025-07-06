شعب الإمام الحسين في إيران لن يسمح للحاقدين بتحقيق أحلامهم

ونشر عارف على صفحته على إنستغرام مقطع فيديو للحاج محمود كريمي في حسينية الإمام الخميني (رض) ليلة عاشوراء وكتب: من أجل إيران والوطن الأم، فإن شعب الإمام الحسين في إيران، بقلب واحد وصوت واحد وتماسك اجتماعي، لن يسمح بتحقيق أحلام الحاقدين.

وشارك قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيدعلي الخامنئي مساء امس السبت بمراسم عزاء ليلة عاشوراء، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

وبالتزامن مع ليلة عاشوراء ، أقيمت مراسم العزاء في حسينية الإمام الخميني (قدس سره) بحضور قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وحشد من مختلف شرائح المجتمع.