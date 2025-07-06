الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

النائب الأول لرئيس ايران محمد رضا عارف..

شعب الإمام الحسين في إيران لن يسمح للحاقدين بتحقيق أحلامهم

شعب الإمام الحسين في إيران لن يسمح للحاقدين بتحقيق أحلامهم
الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

كتب النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد رضا عارف" في رسالة: من أجل إيران والوطن الأم، فإن شعب الإمام الحسين في إيران، بقلب واحد وصوت واحد وتماسك اجتماعي، لن يسمح بتحقيق أحلام الحاقدين.

ونشر عارف على صفحته على إنستغرام مقطع فيديو للحاج محمود كريمي في حسينية الإمام الخميني (رض) ليلة عاشوراء وكتب: من أجل إيران والوطن الأم، فإن شعب الإمام الحسين في إيران، بقلب واحد وصوت واحد وتماسك اجتماعي، لن يسمح بتحقيق أحلام الحاقدين.

وشارك قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيدعلي الخامنئي مساء امس السبت بمراسم عزاء ليلة عاشوراء، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

وبالتزامن مع ليلة عاشوراء ، أقيمت مراسم العزاء في حسينية الإمام الخميني (قدس سره) بحضور قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وحشد من مختلف شرائح المجتمع.

اقرأ وشاهد المزيد:

قائد الثورة الاسلامية يشارك في مراسم عزاء ليلة عاشوراء + فيديو وصور

روابط ذات صلة

قائد الثورة الاسلامية يشارك في مراسم عزاء ليلة عاشوراء + فيديو وصور

أجواء كربلاء المقدسة ليلة عاشوراء بمشاركة ملايين الزوار

عاشوراء السيدة زينب (ع)... قمع مسلح بيد الإدارة الجديدة

'النبطية' ترفع رايات الولاء لنهج الإمام الحسين (ع) والمقاومة + فيديو