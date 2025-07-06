بالفيديو.. الضاحية الجنوبية في لبنان تتشح بالسواد وتردد: ثابتون على العهد

وقال مراسلنا انه يأتي هذا العاشر في ظل الهجمة المستمرة على سلاح المقاومة، حيث تجمعت حشود كبيرة في الضاحية الجنوبية لتأكيد موقفهم بأن العدوان الإسرائيلي لا يمكن مواجهته إلا بالقوة والندية، كونه كياناً عدوانياً.

واوضح انه منذ الصباح، كانت جموع المؤمنين ومحبي الإمام الحسين عليه السلام تتجمع في الساحات الممتدة من مجمع سيد الشهداء إلى الساحة التي ستشهد تجمع عشرات الآلاف من الموالين والمناصرين. وقد تم تجهيز أكثر من عشرة آلاف كرسي لاستيعاب الحضور، بالإضافة إلى المد البشري الذي يمكن أن يمتد لمسافات بعيدة.

واضاف انه يحمل العاشر لهذا العام العديد من الرسائل، منها " ما تركتك يا حسين" وهو شعار المسيرة، وشعار آخر هو "على العهد". هذا الولاء الذي أطلقه الحسينيون في لبنان يعكس التزامهم بالسير على نهج المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

واشار الى انه بعد قليل، ستنطلق المسيرة العاشورائية الكبرى من أمام مجمع سيد الشهداء عليه السلام باتجاه الكفاءات، حيث ستختتم بكلمة لسماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم.وتوقع أن يطرح من خلالها العديد من المواقف المهمة، خاصة في ظل زيارة توماس براك إلى لبنان، الذي سيبحث ملف السلاح أو ينتظر رداً لبنانياً على الورقة الأمريكية. وبالتالي، سيكون هناك تجديد للموقف الثابت بأن المقاومة حاضرة وجاهزة، ولا يمكن أن يكون لها أي دور سوى المقاومة طالما أن الاحتلال يقوم بهذا الاعتداء.

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