مجزرة جديدة وسط غزة تحصد 12 شهيدا جلُهم أطفال ونساء

ونقل موقع "فلسطين اليوم" عن مصادر محلية قولها، انها مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه منزلاً يؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

واوضحت المصادر، إن القصف الإسرائيلي العنيف أدى إلى تدمير المنزل بالكامل فوق رؤوس سكانه، وسط صعوبة بالغة في عمليات الإنقاذ بسبب استمرار الغارات وخطر القصف المتجدد.

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من جهتها، اوضحت وكالة "سما" الاخبارية، ان الشهداء جميعهم من عائلة واحدة وبينهم 4 أطفال وهم:

1- هدى ابو شكيان أم أحمد

2- أحمد محمد ابو شكيان

3- عبد الرحمن محمد ابو شكيان

4- سجود محمد ابو شكيان

5- رغد محمد ابو شكيان

6- سيلا أحمد ابو شكيان

7- ربيع مصطفى سحويل

8- محمد ربيع سحويل

9- لمار ربيع سحويل

10- نور (حجازي) ابو شكيان زوجة احمد

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها ان 16 شهيداً بينهم أطفال وسيدة حامل نقلوا الى مستشفى ناصر في خان يونس منذ فجر اليوم الاحد، كما استشهد مواطن فلسطيني وجرح آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة جنوبي خان يونس اليوم.