'أبو شباب وعصابته' أدوات للاحتلال ودمهم مهدور

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن الغرفة المشتركة قولها في بيان صحفي اليوم الأحد، إن “العميل أبو شباب ومن معه منزوعو الهوية الوطنية، وهم خارجون عن الصف الوطني الفلسطيني، ودمهم مهدور بإجماع فصائل المقاومة”.

وأضافت أن هذه العصابة “شكلها العدو وسلحها لتأدية أدوار أمنية قذرة على الأرض”، متوعداً بملاحقتهم ومحاسبتهم “بما يليق بالخونة والعملاء”.

ووصفت الغرفة المشتركة هذه المجموعة بأنها “ثلة مارقة وخارجة عن شعبها، ولن تنفعها حماية الاحتلال”، مشددة على أن “العدو سيتخلى عنهم كما تخلّى عن أمثالهم في محطات سابقة”، واعتبرت أن مصيرهم “وصمة عار في صفحات التاريخ”.

وثمنت الغرفة التي تمثل فصائل المقاومة في غزة، موقف العشائر والعائلات الفلسطينية التي رفضت الانجرار وراء هذه الفئة المأجورة، مؤكدة أن “الشعب الفلسطيني يميز جيداً بين الخيانة والعمل الوطني، رغم المعاناة القاسية التي يعيشها”.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الاحتلال وأعوانه لن يتمكنوا من كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو ثني المقاومة عن مواصلة الدفاع عن حقوقه وكرامته.

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وفي أكثر من مناسبة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن “عصابات مسلحة” مدعومة من إسرائيل تنهب المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل غزة، وسط حصار إسرائيلي خانق.

وسبق لوسائل إعلام إسرائيلية أن أكدت أن معظم عناصر العصابة التي سلحتها "إسرائيل" في غزة “هم مجرمون ينشطون في تهريب وبيع المخدرات وجرائم الممتلكات”.

وأشارت إلى أن رئيس الجهاز رونين بار، هو من أوصى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “بالمضي قدما في تجنيد العصابة، وتزويدها ببنادق كلاشينكوف ومسدسات غُنمت من حماس وحزب الله خلال الحرب، وتم نقلها لمستودعات الجيش”.

وأقر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتسليح العصابة في غزة، بزعم استخدامها ضد حركة حماس، وذلك بعد أن كشف ذلك وزير الجيش الأسبق أفيغدور ليبرمان.