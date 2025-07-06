إعادة فتح السفارة السويسرية في طهران

وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان رسمي أن قرار إعادة فتح سفارتها في طهران اتخذ بعد تحليل شامل للمخاطر وبالتشاور مع إيران والولايات المتحدة.

وتعمل سويسرا على حماية المصالح الأميركية في إيران منذ إغلاق السفارة الأميركية في طهران.

کماأعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لها أن البلاد تواصل تمثيل المصالح الأميركية في إيران بموجب مهمة حماية المصالح.

وبحسب البيان، فإن الخدمات القنصلية، بما في ذلك إصدار التأشيرات، غير ممكنة في الوقت الحالي.

وكان الاحتلال الصهيوني قد شنّ، بدعم أميركي، عدواناً واسعاً على إيران يوم 13 حزيران/يونيو، استمر 12 يوماً، باستهداف مواقع عسكرية ونووية، إضافة إلى منشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردا على هذه الإجراءات، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن مصالحها الوطنية وأمن شعبها.

بعد ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني.

وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها لم تبدأ الحرب، موضحةً أنه إذا أوقف الكيان الإسرائيلي عدوانه غير المشروع، فلن تواصل إيران الرد.