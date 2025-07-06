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انطلاق أعمال القمة الـ17 لـ"بريكس" في ريو دي جانيرو البرازيلية

انطلاق أعمال القمة الـ17 لـ
الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

انطلقت اليوم الأحد أعمال القمة الـ17 لمجموعة "بريكس"، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على أن تستمر حتى يوم غد الاثنين.

وتترّأس البرازيل المجموعة في عام 2025، حيث تستضيف القمة في "متحف ريو دي جانيرو للفن المعاصر"، متخذةً إجراءات في المنطقة المجاورة للمكان، تشمل نشر أكثر من 2000 جندي، رفقة عربات مدرّعة، من أجل تأمين الأعمال.

وتعقد هذه القمة على مستوى قادة دول "بريكس"، التي أصبحت تضمّ بعد توسّعها الأخير البرازيل، روسيا، الهند، الصين، إيران، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إضافةً إلى إندونيسيا، التي انضمّت إلى المجموعة بداية عام 2025.

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ومن المقرّر أن يناقش المجتمعون القضايا الراهنة في العالم، بينها العدوان الإسرائيلي على إيران، حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ويُذكر أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يشارك في الجلسة العامة للقمة عبر تقنية الفيديو، في حين يترأس وزير الخارجية، سيرغي لافروف، الوفد الروسي إلى القمة.

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