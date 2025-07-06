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الاحتلال يشن غارات على مناطق في الجنوب والبقاع اللبنانية

الاحتلال يشن غارات على مناطق في الجنوب والبقاع اللبنانية
الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

في التفاصيل، استهدفت غارة للعدو الصهيوني وادي الزين في جرود بلدة بوداي في البقاع.

وشنّ جيش العدو غارات من الطيران الحربي على وادي كفرملكي والمنطقة الواقعة بين بلدات عين قانا وصربا وحومين الفوقا في الجنوب، كما استهدفت غارة أطراف بلدة ارزي في الجنوب.

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وتعتبر أطراف لبنانية ان هذه الخروقات الاسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية، كما تؤكد عدم فائدة ما يسمى “ضمانات أميركية” البلد.

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