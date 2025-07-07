 المقاومة الفلسطينية تدين العدوان الصهيوني على اليمن

و أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً أكدت فيه أن "العدوان الصهيوني الواسع على اليمن، والذي استهدف بنية تحتية مدنية ومحطات كهرباء وموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، هو جريمة غادرة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الدموي".

وقالت إن "هذا العدوان الواسع يأتي في وقت يسجل فيه اليمن العزيز وقواته المسلحة نجاحات متتالية في كسر هيبة العدو، واختراق عمقه الاستراتيجي، وتثبيت معادلة ردع واضحة تعكس الإرادة الحرة لشعبٍ لا يعرف التراجع".

وأضافت أن "الاحتلال يواصل سياساته الفاشلة التي لم تُجدِ نفعاً في الماضي، ولن تحقق له أي مكاسب الآن، بل ستزيد اليمن إصراراً على مواصلة معركة إسناد غزة".

وجددت "التضامن مع اليمن العزيز، وشعبه الشجاع الذي يواجه العدوان بصبر وبأس وثبات، ونحن في معركة واحدة ضد المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة".

من جهتها، أكدت حركة فتح الانتفاضة أن "الكيان الصهيوني هو الخطر الحقيقي على شعوب أمتنا".

وفي بيان الإدانة، أشادت فتح الانتفاضة بـ"البطولات التي يسجلها الشعب اليمني الشقيق وصموده الشجاع في مواجهة العدوان الصهيوني وغطرسته".