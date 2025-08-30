اتصال مصري إيراني جديد..ورسالة إلى غروسي

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، تناولت المباحثات مساعي استئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى المفاوضات النووية، دعماً للمسار السياسي والدبلوماسي.

وأكد عبدالعاطي خلال اتصاله بعراقجي على أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف التعاون مع الوكالة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويمهّد لبيئة مواتية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

يُذكر أن وزير الخارجية المصري كان قد أجرى قبل أيام، وقبيل زيارة نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتصالات مماثلة مع كل من عراقجي وغروسي لبحث الملف نفسه.