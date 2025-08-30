اتصال مصري إيراني جديد..ورسالة إلى غروسي

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥
١١:٢٦ بتوقيت غرينتش
اتصال مصري إيراني جديد..ورسالة إلى غروسي
العالم
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، للمرة الثانية خلال أسبوع، اتصالات هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في إطار جهود القاهرة لخفض التوترات في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، تناولت المباحثات مساعي استئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى المفاوضات النووية، دعماً للمسار السياسي والدبلوماسي.

إقرأ أيضاً..عراقجي: صمت الحكومات الغربية المخزي إزاء جرائم الكيان الصهيوني مُدوّي

وأكد عبدالعاطي خلال اتصاله بعراقجي على أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف التعاون مع الوكالة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويمهّد لبيئة مواتية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

يُذكر أن وزير الخارجية المصري كان قد أجرى قبل أيام، وقبيل زيارة نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتصالات مماثلة مع كل من عراقجي وغروسي لبحث الملف نفسه.

عراقجي: حان الوقت للاعتراف بالعقوبات اللاإنسانية كجريمة ضد البشرية

عراقجي: الفن لغة عالمية للتواصل والصداقة بين الشعوب

