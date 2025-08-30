مصر تدين ما أثير حول ما يسمى بـ'إسرائيل الكبرى' وتطالب بإيضاحات

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، غداة حديث من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الصدد، والذي لاقى رفضا عربيا.

وقالت الخارجية المصرية، إنها “تؤكد حرصها على إرساء السلام في الشرق الأوسط، وتدين ما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى”.

وأوضحت أنها “طالبت بإيضاحات لهذا، في ظل ما يعكسه هذا الأمر من إثارة لعدم الاستقرار وتوجه رافض لخسارة السلام بالمنطقة والإصرار على التصعيد”، دون أن توضح من أي جهة طلبت إيضاحات.

وشدد البيان، على أن هذا الأمر “يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة في تحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة”.

وأكد أنه “لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة للمفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولا لإقامة دولة فلسطينية”.

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة متلفزة مع إعلام عبري ارتباطه الشديد بـ”رؤية إسرائيل الكبرى” القائمة على التوسع واحتلال مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين، وفق موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري.

وقال: “أنا في مهمة أجيال، إذا كنت تسألني عما إذا كان لدي شعور بالمهمة، تاريخيا وروحيا، فالجواب هو نعم”، وأردف قائلا: “أنا مرتبط ومرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى”.

وتشمل “إسرائيل الكبرى” بحسب المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

اقرأ وتابع المزيد:

ووفق الموقع، استخدمت عبارة “إسرائيل الكبرى” بعد حرب 1967 للإشارة إلى "إسرائيل" ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية.

وبدعم أمريكي، ترتكب سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا فلسطينيا وو154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.

ومنذ عقود يحتل كيان "إسرائيل" فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، ويرفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

المصدر: القدس العربي