نجل "القذافي" يدعم تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥
٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش
نجل
العالم
أعرب فريق سيف الإسلام القذافي السياسي عن تأييده الكامل للمساعي التي تقودها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، "هانا تيتيه"، الرامية إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة خلال الشهرين المقبلين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة تتراوح بين عام وعام ونصف.

وأشار البيان الصادر عن الفريق إلى أن خطة البعثة الأممية تتضمن خطوات واضحة لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتشكيل حكومة موحدة تُكلف بإدارة العملية الانتخابية، بما يتماشى مع الجدول الزمني المحدد.

وأعرب الفريق عن أمله في أن يلتزم جميع الأطراف السياسية في ليبيا بالمضي قدما نحو إجراء انتخابات شفافة تضمن مشاركة كاملة وحقيقية للشعب، مع ضمان استقرار المؤسسات الوطنية.

إقرأ أيضا| قرار مفاجئ..."خليفة حفتر" يعين نجله نائبا له

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة، محمد الأسعدي، أن تشكيل حكومة موحدة يمثل تحديا كبيرا، لكنه أمر ضروري لتحقيق الاستقرار السياسي والانتقال إلى مرحلة الانتخابات.

وفي عرضها لخارطة الطريق، شددت المبعوثة "هانا تيتيه" على أهمية إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد خلال فترة زمنية محددة بين 12 و18 شهرا، مع ضرورة تعاون الأطراف السياسية وتجاوز الخلافات لتحقيق هذه الغاية.

كما حذرت "تيتيه" من أي محاولات تعيق تنفيذ هذه الخطة، مشيرة إلى أن البعثة ستتابع التطورات عن كثب، وأن مجلس الأمن الدولي قد يلجأ إلى فرض عقوبات على من يعرقل العملية السياسية في ليبيا.

