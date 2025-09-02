نجل "القذافي" يدعم تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة تتراوح بين عام وعام ونصف.

وأشار البيان الصادر عن الفريق إلى أن خطة البعثة الأممية تتضمن خطوات واضحة لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتشكيل حكومة موحدة تُكلف بإدارة العملية الانتخابية، بما يتماشى مع الجدول الزمني المحدد.

وأعرب الفريق عن أمله في أن يلتزم جميع الأطراف السياسية في ليبيا بالمضي قدما نحو إجراء انتخابات شفافة تضمن مشاركة كاملة وحقيقية للشعب، مع ضمان استقرار المؤسسات الوطنية.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة، محمد الأسعدي، أن تشكيل حكومة موحدة يمثل تحديا كبيرا، لكنه أمر ضروري لتحقيق الاستقرار السياسي والانتقال إلى مرحلة الانتخابات.

وفي عرضها لخارطة الطريق، شددت المبعوثة "هانا تيتيه" على أهمية إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد خلال فترة زمنية محددة بين 12 و18 شهرا، مع ضرورة تعاون الأطراف السياسية وتجاوز الخلافات لتحقيق هذه الغاية.

كما حذرت "تيتيه" من أي محاولات تعيق تنفيذ هذه الخطة، مشيرة إلى أن البعثة ستتابع التطورات عن كثب، وأن مجلس الأمن الدولي قد يلجأ إلى فرض عقوبات على من يعرقل العملية السياسية في ليبيا.