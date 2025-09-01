عراقجي يصل جدة لبحث ملف غزة مع منظمة التعاون الإسلامي

تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى جدة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

يهدف الاجتماع المقرر له غدا الإثنين، إلى بحث مستجدات الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتنسيق تقديم المساعدات العاجلة، وفق بيان وزراة الخارجية الإيرانية.

كما يتم خلال اجتماع وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى دراسة الأبعاد القانونية والسياسية لنية إسرائيل احتلال غزة بشكل دائم.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت، يوم الخميس، عن عقد الاجتماع بهدف تنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تكريس الاحتلال وفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة.