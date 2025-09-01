عراقجي يصل جدة لبحث ملف غزة مع منظمة التعاون الإسلامي

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥
٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش
العالم
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، خلال زيارته على رأس وفد دبلوماسي رفيع المستوى. 

تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى جدة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

يهدف الاجتماع المقرر له غدا الإثنين، إلى بحث مستجدات الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتنسيق تقديم المساعدات العاجلة، وفق بيان وزراة الخارجية الإيرانية.

إقرأ أيضا..عراقجي في صحيفة 'الشرق الاوسط': وهم 'إسرائيل الكبرى' خطر وجودي وتهديد للسلم والأمن الدوليين

كما يتم خلال اجتماع وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى دراسة الأبعاد القانونية والسياسية لنية إسرائيل احتلال غزة بشكل دائم.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت، يوم الخميس، عن عقد الاجتماع بهدف تنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تكريس الاحتلال وفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

قائد الثورة: وحدة الشعب والمسؤولين والقوات المسلحة خط أحمر

قائد الثورة: وحدة الشعب والمسؤولين والقوات المسلحة خط أحمر

0% ...

آخرالاخبار

إسلامي: مفتشا الوكالة الذرية زارا إيران بإذن من أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي

بالفيديو...انفجار عنيف بمدينة مصراتة الليبية

مجلس التعاون: مخطط «إسرائيل الكبرى» وهمٌ وتهديدٌ للأمن العربي

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا حتى بعد انتهاء النزاع

تلاميذ ايران يتألقون في معرض العلوم والاختراعات بالولايات المتحدة

إيران تحتفظ بلقب بطولة العالم بالكرة الطائرة للشباب

إسقاط 32 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات

هجوم على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

الجيش اليمني: العدو الصهيوني قد فتح أبواب الجحيم على نفسه

جيش الاحتلال يعترف بفشل عملية ’مركبات جدعون’ في غزة