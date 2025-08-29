زيارة برّاك والوفد الامريكي إلى لبنان تحمل إملاءات بلا ضمانات إسرائيلية!

التقى الوفد بكل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

وفي مؤتمر صحفي تناوب على الكلام فيه أعضاء الوفد المرافق، لم تخل كلماتهم من الابتزاز والإملاءات دون تقديم أي ضمانات عملية من جانب الاحتلال.

وقال برّاك: "ننتظر ما ستقدمه الحكومة اللبنانية من اقتراح في الأيام المقبلة حول كيفية نزع سلاح حزب الله، وعندها ستبحث "إسرائيل" في اقتراح حول الانسحاب من النقاط الخمس". كما أضافوا: "ما قام به ترامب في المنطقة يشير إلى رغبته في الازدهار، وأدعو اللبنانيين لإجراء حوار مباشر مع "إسرائيل".

وقال ليندزي غراهام عضو الكونغرس الأمريكي: "لسنا هنا لنناقش ما الذي ستفعله إسرائيل" إذا تم نزع السلاح. تنظر إليكم أمريكا بطريقة مختلفة وسوف تدعمكم في كل المجالات. سوف نساعد الجيش اللبناني والاقتصاد اللبناني عندما نرى تقدماً في هذا المجال".

قصر بعبدا أصدر بياناً ثمّن فيه ما أسماه "مساعي أمريكا لمساعدة لبنان .



وقالت المتحدثة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين:" أكد الرئيس عون مجدداً التزام لبنان الكامل بإعلان 27 تشرين الثاني/نوفمبر لوقف الأعمال العدائية والذي أقر برعاية أمريكية فرنسية، مثمناً ما صدر من أعضاء الوفد من مواقف حول الرؤية الأمريكية لإنقاذ لبنان".

غير أن المراقبين اعتبروا أن ما تسعى إليه واشنطن هو استكمال لتطويق لبنان، وذلك في ضوء قرارات الحكومة الأخيرة التي لا تخدم سوى كيان الاحتلال.

وقال العميد منير شحادي وهو محلل سياسي:"واضح أن الضغط الأمريكي لا يقدم ضمانات، والحقيقة جاءت واضحة على لسان السيد ليندزي غراهام عندما قال: "لا يتكلم أحد عن انسحاب إسرائيل قبل نزع سلاح المقاومة".

يُشار إلى أن التجديد لقوات اليونيفيل بالصيغة الأمريكية لم يغب عن محادثات براك مع الرؤساء الثلاثة. بالإضافة إلى ذلك، تحدثت مصادر عسكرية عن استهداف جيش الاحتلال ثلاث نقاط جديدة إضافة إلى النقاط الخمس في جنوب لبنان.

هذه الزيارة هي الخامسة للموفد الأمريكي إلى لبنان، وهذه المرة جاءت محمّلة بالعديد من المواقف والتصريحات التي تشكل في خلاصتها خارطة طريق أمريكية للمزيد من ارتهان السيادة الوطنية اللبنانية.



