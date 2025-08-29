نقابة محرري الصحافة بلبنان تستنكر تصريحات باراك المسيئة للصحفيين

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥
٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش
نقابة محرري الصحافة بلبنان تستنكر تصريحات باراك المسيئة للصحفيين
العالم
أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانًا استنكرت فيه بشدة التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأميركي توم باراك، والتي وصف فيها تصرفات الصحفيين والصحافيات في القصر الجمهوري بأنها "حيوانية".

وفي بيان لها، اعتبرت النقابة أن هذه المعاملة تمثل انتهاكًا لأصول اللياقة والديبلوماسية.

وأعربت النقابة عن أسفها العميق لأن يصدر مثل هذا الكلام عن ممثل لدولة كبرى، مشددة على أن هذه التصريحات غير مقبولة ومرفوضة تمامًا.

وطالبت النقابة باراك ووزارة الخارجية الأميركية بإصدار بيان اعتذار علني إلى الجسم الإعلامي اللبناني.

اقرأ وشاهد المزيد.. توم باراك يشتم الصحفيين.. اهدأوا ولا تتصرفوا بطريقة حيوانية

كما حذرت النقابة من أن تجاهل هذا المطلب قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بما في ذلك الدعوة إلى مقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي.

وأكدت النقابة أن كرامة الصحافة والصحافيين في لبنان ليست رخيصة، وأنه لا يمكن لأي مسؤول تجاوزها.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

لبنان: ما هو الثمن الخفي للتسوية الأمريكية المقترحة؟

لبنان: ما هو الثمن الخفي للتسوية الأمريكية المقترحة؟

برّاك في لبنان: ورقة أمريكية مثيرة للجدل وسط انقسام ومقاومة

برّاك في لبنان: ورقة أمريكية مثيرة للجدل وسط انقسام ومقاومة

شاهد..لبنان أمام خيارين: الإنخراط في النموذج الأميركي أو التمسك بالمقاومة!

شاهد..لبنان أمام خيارين: الإنخراط في النموذج الأميركي أو التمسك بالمقاومة!

0% ...

آخرالاخبار

حماس: الهجوم الإسرائيلي على اليمن جريمة حرب

صياغة مشروع في البرلمان الإيراني للخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي

شاهد.. الطائفة المسيحية في قطاع غزة تقول كلمتها

عشرات الشهداء دفعوا حياتهم ثمن صمودهم ضد العدوان في "بوداي"

'أحرونوت': قواتنا في حي الزيتون تفاجأت بسرعة وبراعة مقاتلي القسام

البيت الأبيض: ترامب غير راضٍ عن التطورات في أوكرانيا

'جيروزاليم بوست' الصهيونية: اليمنيون 'غير قابلين للردع'

آلاف المغاربة يتظاهرون رفضا لإبادة وتجويع فلسطينيي غزة

أنصار الله: الاحتلال يحاول البحث عن انتصار وهمي

ردًا على الخطوة الأوروبية.. إيران تدعو مجلس الأمن لرفض التلاعب السياسي غير المبرر