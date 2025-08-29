لأول مرة..

فيديو للشيخ نعيم قاسم بالزي العسكري

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش
العالم
نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مقطع فيديو تحت عنوان "سَيَرى العَالمُ بَأسَنا"، ظهر فيه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وهو يرتدي الزي العسكري.

وجاء الفيديو بمقتطفات من خطاب الشيخ نعيم قاسم الأخير الذي أكد فيه أن حزب الله لن يسلم سلاحه.

وأكد أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمته قبل يومين أن السلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه ولن نترك "إسرائيل" تسرح وتمرح في بلدنا،مصرحا القول بان السلاح روحنا وشرفنا وأرضنا وكرامتنا.

وأضاف الشيخ قاسم أن لبنان بحاجة ماسة لاستعادة سيادته، وأن كل المشاكل التي يعانيها الوطن مصدرها العدو الإسرائيلي والداعم الأمريكي.

ويظهر الفيديو مشاهد متنوعة تجمع بين عمليات إطلاق الصواريخ، تدريبات وتحركات وحدات المشاة، واستخدام أنظمة الدفاع الجوي، وتخطيط العمليات الميدانية، ما يؤكد استعداد المقاومة لمواجهة أي تهديد والتصدي له بحزم وقوة.

ويأتي الفيديو بعد أكثر من أسبوعين من قرار الحكومة اللبنانية الخاص بحصر السلاح، في وقت أكد الشيخ قاسم أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا خاطئًا بتجريد المقاومة وشعبها من السلاح أثناء وجود العدوان الإسرائيلي، واصفًا هذا القرار بأنه غير ميثاقي واتُخذ تحت الإملاءات الأميركية والإسرائيلية. وحذر من أن استمرار الحكومة بهذه الصيغة يعكس عدم أمانتها على سيادة لبنان، ودعا إلى التراجع عن هذا القرار.

