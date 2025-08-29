استنكار واسع في لبنان بسبب تصريحات المبعوث الأمريكي

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش
استنكار واسع في لبنان بسبب تصريحات المبعوث الأمريكي
العالم
أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بشدة تصريحات المبعوث الرئاسي الأميركي، "توم براك"، المهينة للصحافيين، والتي أدلى بها من على منبر القصر الجمهوري.

واعتبر اللقاء أن هذه التصريحات تعكس قلة أدب وعجرفة واستعلاء المبعوث، بالإضافة إلى عدم احترامه للمقام الذي يتحدث منه، وسعة صدره المحدودة للإجابة على أسئلة الصحافيين بشأن مواقف الوفد الأميركي، التي بدت وكأنها تتبنى مواقف مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، بدلا من الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف النار، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي اللبنانية وإطلاق الأسرى.

إقرأ أيضا| برّاك في لبنان: ورقة أمريكية مثيرة للجدل وسط انقسام ومقاومة

ورأى اللقاء أن تصرفات براك الوقحة كشفت عن مكنوناته ونظرة ازدراء للبنانيين، وتعاملهم بطريقة غير لائقة مع دبلوماسي يفترض به التحلي باللباقة والأخلاق والاحترام، وهو ما ينقص المبعوث بحسب وصفهم.

وأشار اللقاء إلى أن براك ينتمي إلى صنف المسؤولين الصهاينة الذين وصفوا الفلسطينيين في قطاع غزة بحيوانات بشرية، مستعرضا أن استخدامه عبارات مشابهة لوصف الصحافيين اللبنانيين دليل على الحقد الذي يكنه للبنانيين.

وأكد اللقاء إدانته القوية لهذه التصريحات المشينة التي اعتبرها اعتداء سافرا على الشعب اللبناني والسيادة الوطنية، داعيا الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية إلى إدانة هذه التصريحات رسميا، ومطالبة براك بتقديم اعتذار للصحفيين وللشعب اللبناني عما صدر منه من إهانة.

كما استغرب اللقاء صمت بعض من يدعون الدفاع عن السيادة الوطنية تجاه هذه التصريحات الوقحة والمشينة بحق لبنان واللبنانيين، معتبرا ذلك انتقاصا من السيادة التي يفترض أن يحموا.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

نائب حزب الله في البرلمان اللبناني: على السلطة أن تبادر فورا ‏إلى استدعاء السفيرة الأمريكية

نائب حزب الله في البرلمان اللبناني: على السلطة أن تبادر فورا ‏إلى استدعاء السفيرة الأمريكية

زيارة برّاك والوفد الامريكي إلى لبنان تحمل إملاءات بلا ضمانات إسرائيلية!

زيارة برّاك والوفد الامريكي إلى لبنان تحمل إملاءات بلا ضمانات إسرائيلية!

لبنان: ما هو الثمن الخفي للتسوية الأمريكية المقترحة؟

لبنان: ما هو الثمن الخفي للتسوية الأمريكية المقترحة؟

0% ...

آخرالاخبار

حماس: الهجوم الإسرائيلي على اليمن جريمة حرب

صياغة مشروع في البرلمان الإيراني للخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي

شاهد.. الطائفة المسيحية في قطاع غزة تقول كلمتها

عشرات الشهداء دفعوا حياتهم ثمن صمودهم ضد العدوان في "بوداي"

'أحرونوت': قواتنا في حي الزيتون تفاجأت بسرعة وبراعة مقاتلي القسام

البيت الأبيض: ترامب غير راضٍ عن التطورات في أوكرانيا

'جيروزاليم بوست' الصهيونية: اليمنيون 'غير قابلين للردع'

آلاف المغاربة يتظاهرون رفضا لإبادة وتجويع فلسطينيي غزة

أنصار الله: الاحتلال يحاول البحث عن انتصار وهمي

ردًا على الخطوة الأوروبية.. إيران تدعو مجلس الأمن لرفض التلاعب السياسي غير المبرر