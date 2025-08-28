قتلى وجرحى بمدرسة في مينيسوتا وترامب يقول الوضع رهيب

ونقلت شبكة "CBS" الأمريكية عن الشرطة المحلية قولها إنها تمكنت من تحييد المسؤول عن إطلاق النار داخل المدرسة، وسط جهود مكثفة لضمان سلامة الطلاب والمارة.

وأكد نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، دان بونغينو، أن المكتب على علم بالحادث، وأرسل عناصره إلى مكان وقوعه لمتابعة سير التحقيقات.

وكتب بونغينو على منصة "إكس" "مكتب التحقيقات الفيدرالي على اطلاع بالتقارير الواردة من مكتب مينيابوليس، وعملاؤنا في طريقهم إلى موقع الحادث... سنوافيكم بالتحديثات حال توفرها".

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إطلاعه على الحادث، وأشاد بسرعة تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، قائلا: تم إطلاعي على حادث إطلاق النار المأساوي في مينيابوليس بمينيسوتا.. مكتب التحقيقات الفيدرالي استجاب بسرعة وعناصره في مكان الحادث.

وأضاف ترامب: سيواصل البيت الأبيض مراقبة هذا الوضع الرهيب ويرجى الانضمام إلي في الصلاة من أجل جميع المعنيين.

وتعمل قوات الأمن المحلية والفيدرالية على تأمين موقع الحادث والتحقيق في ملابساته، في حين لا تزال أسباب ودوافع إطلاق النار مجهولة حتى الآن.