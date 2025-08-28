الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على مواقع في ريف دمشق

وقبل قليل، شنّت ثلاث طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على مواقع عسكرية في ريف دمشق، تزامنًا مع تحليق طائرة مروحية في الأجواء.

وتركزت الغارات، التي بلغ عددها نحو عشرة، على جبل المانع قرب بلدة الحرجلة في منطقة الكسوة، إضافة إلى قرية دير علي الدرزية في الريف الجنوبي للعاصمة.

وتبتعد هذه المواقع نحو 10 كيلومترات عن معرض دمشق الدولي، الذي وصل إليه الرئيس السوري الانتقالي، محمد الجولاني (أحمد الشرع) والضيوف الخاصون قبل قليل.

ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة حول حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء هذه الغارات.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الانسان