الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على مواقع في ريف دمشق

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش
الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على مواقع في ريف دمشق
نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي، الأربعاء سلسلة غارات جديدة استهدفت نفس المواقع في جبل المانع بريف دمشق، ما أدى إلى شل حركة الآليات ومنع الاقتراب من المواقع المستهدفة، فيما لم ترد حتى الآن معلومات دقيقة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.

وقبل قليل، شنّت ثلاث طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على مواقع عسكرية في ريف دمشق، تزامنًا مع تحليق طائرة مروحية في الأجواء.

وتركزت الغارات، التي بلغ عددها نحو عشرة، على جبل المانع قرب بلدة الحرجلة في منطقة الكسوة، إضافة إلى قرية دير علي الدرزية في الريف الجنوبي للعاصمة.

مقتل 4 جنود سوريين في غارات إسرائيلية قرب دمشق

وتبتعد هذه المواقع نحو 10 كيلومترات عن معرض دمشق الدولي، الذي وصل إليه الرئيس السوري الانتقالي، محمد الجولاني (أحمد الشرع) والضيوف الخاصون قبل قليل.

ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة حول حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء هذه الغارات.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الانسان

