تقرير عبري.. فشل كيان الاحتلال في ردع الهجمات اليمنية

وصف مسؤولون صهاينة الجانب اليمني بأنه "الأكثر جنونًا في المنطقة"، محذرين من أن الدخول في معركة مفتوحة معهم سيكون له عواقب وخيمة على الدولة اليهودية، حيث يعتبرونهم غير قابلين للردع.

وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الاستخبارات في كيان الاحتلال بدأت أنشطتها في اليمن منذ صيف 2024، في محاولة لفهم وتعطيل القدرات اليمنية، لكنها لم تنجح حتى الآن في تقليل تأثير الضربات الدقيقة التي تستهدف أهدافًا حساسة داخل الكيان.

كما أكدت الصحيفة أن "الطريقة الوحيدة لوقف الضربات اليمنية هي إنهاء العمليات القتالية في غزة"، في الوقت الذي ستستمر فيه الاستخبارات الصهيونية في العمل داخل اليمن، مما يعكس حالة الاستنزاف التي يعاني منها الاحتلال على أكثر من جبهة.

تظهر هذه التطورات حجم التحديات التي يواجهها كيان الاحتلال أمام قوة الجبهة اليمنية، مما يجعل اليمن جزءًا أساسيًا من الصراع ضد المشروع الصهيوني.