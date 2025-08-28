مظاهرة أمام منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن المئات من السيدات احتججن أمام منزل نتنياهو بمدينة القدس، ورفعن شعار "لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة" للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية.

وذكرت المتظاهرات الإسرائيليات أن "الأسرى يتضورون جوعًا في الأنفاق، والجمهور يقاتل من أجلهم في الشوارع، بينما نتنياهو وشركاؤه يقطعون نقاش الحكومة الذي كان من الممكن أن ينهي الحرب، ليتناولوا الطعام في مطاعم فاخرة"، بحسب الصحيفة.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسا

تظاهرة أمام منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى

نية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين، بينهم 119 طفلا. حتى اليوم الأربعاء.