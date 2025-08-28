غزو أمريكي بربري للبنان

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
١٠:٥١ بتوقيت غرينتش
العالم
غزو أمريكي بربري للبنان، إنزال من المواقف السفيهة. براك يهين لبنان وشعبه، وغراهام يحمل العصا الإسرائيلية.

وفد أمريكي موسع حط في بيروت، يصح تسميته بأنه من كل وادي عصا، من كل الأودية الأمريكية. هناك من جاء ليزور لبنان، ولا هم لهؤلاء على الإطلاق سوى مطلب واحد في لبنان: نزع سلاح المقاومة وتلبية ما يريده العدو الإسرائيلي، بعد أن قام بعنوان واسع بواسطة أمريكا، وبدعم أمريكا، وبقرار أمريكا وبسلاح امريكا.

وفد ضم إلى جانب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي توم براك، الذي أصبح يعمل على الخط ما بين تل أبيب وبيروت وواشنطن، ضم أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية في الخارجية، وملحقين عسكريين وأمنيين. عملياً، كل هؤلاء أرادوا شيئاً واحداً في لبنان: نزع سلاح المقاومة، وإظهار كل الدعم للكيان الإسرائيلي، وفوق ذلك دعم كل ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من الاحتلال ومن اعتداء يومي على أرض الجنوب.

بعد ذلك، أيضاً أراد هذا الوفد أن يشاهد بعينه ما يقوم به العدو الإسرائيلي من تدمير للقرى في الحافة الأمامية في الجنوب. أهل الجنوب وشعب الجنوب رفضوا زيارة الوفد الأمريكي، وقاموا بمظاهرات. ومن الواضح أن الزيارة لم تبلغ ثمارها، لكن هذا الذي جاء إلى لبنان ليهين لبنان وشعب لبنان ويدعم "إسرائيل" لم يكتفِ فقط بالوقاحة بأنه يريد زيارة الجنوب اللبناني المدمر من قبل العدو الإسرائيلي، بل أيضاً أهان لبنان وشعب لبنان من أعلى منبر في لبنان، من القصر الرئاسي.

المزيد بالفيديو المرفق..

توم براك: استخدمت كلمة "حيواني" لكن ليس بطريقة تحقيرية!!

إنزال جوي إسرائيلي في الكسوة بعد سلسلة غارات بريف دمشق + فيديو

