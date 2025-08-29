رعد: قرار الحكومة بنزع سلاح حزب الله خطيئة كبرى

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش
رعد: قرار الحكومة بنزع سلاح حزب الله خطيئة كبرى
العالم
اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب اللبناني محمد رعد، أن قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله هو "خطيئة كبرى ارتُكبت عن سابق إصرار".

جاء ذلك خلال كلمة له في النبطية جنوبي لبنان، حيث أكد أن السيادة هي شرط أساسي لأي موقف، مشيراً إلى أن رفع شعار حصرية السلاح بيد الدولة في ظل وجود الاحتلال هو "نفاق وتضليل لمصلحة مشاريع التبعية"و.

وانتقد رعد تكليف الحكومة للجيش اللبناني بإعداد خطة لنزع سلاح الحزب، معتبراً أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على تاريخ من اتخذها. وأشار إلى أن مناطقهم تعرضت للاستهداف وأن قادتهم واجهوا مؤامرات تهدف إلى إضعاف دورهم.

اقرأ ايضا.. الحاج حسين الخليل: لوضع حدّ للانبطاحة السياسية وإبعاد الجيش عن الفتنة

كما أكد رعد على أهمية المقاومة، قائلاً إن "دماء الشهداء تشهد دوماً على هذه الحقيقة"، مشدداً على أن الذين اختاروا طريق المقاومة قدموا تضحيات كبيرة من أجل الحفاظ على حرية وكرامة بلدهم.

