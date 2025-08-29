انصار الله: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء

نفى القيادي في حركة أنصار الله، نصر الدين عامر الشائعات التي تحدثت عن اغتيال قيادات في حركة أنصار الله خلال العدوان الاسرائيلي الذي استهدفت صنعاء عصر اليوم الخميس، قائلا إن ما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية واستهداف للشعب اليمني بكله بسبب مواقفه الداعمة لغزة.

واضاف ان جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها والعمليات اليمنية، والإسناد اليمني لغزة وللمقاومة لن يتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة بإذن الله .

واکد نصر الدين عامر للجزيرة ان يد الشعب اليمني القوية بقوة الله ستطال مجرمي الحرب الصهاينة بإذن الله .

واشار القيادي بأنصار الله الى ان العدوان الصهيوني استهدف مربعات مدنية لا يوجد بها أهداف عسكرية.

واردف قائلا: لن نتراجع عن إسناد غزة فهذا موقف مبدئي لا يمكن التراجع عنه.

في السياق قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد الفرح ان العدوان الإسرائيلي الفاشل على اليمن استهدف مناطق مكتظة بالسكان الآمنين.

وتابع الفرح: سنسعى لفعل ما هو أكبر في سبيل الضغط لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة

كما قال مصدر في وزارة الدفاع في صنعاء: ننفي الرواية الإسرائيلية المتخبطة كما هو تخبط عدوانها في استهداف واغتيال قيادات من أنصار الله.

وصرح المصدر ان الشعب اليمني يزداد بالغارات صموداً لمواصلة إسناده لإخوانه في فلسطين.

ه‍ذا وادعى المراسل العسكري للقناة 14 الإسرائيلية ​​أن هدف الهجوم على صنعاء كان قيادات بارزة تابعة لانصارالله، وأن عددا منهم تواجد في المكان الذي استهدفه الضربات الإسرائيلية.

