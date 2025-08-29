عراقجي: اجراء الترويكا الأوروبية يُعقّد المسار الدبلوماسي

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش
عراقجي: اجراء الترويكا الأوروبية يُعقّد المسار الدبلوماسي
اعتبر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي اجراء الدول الأوروبية الثلاث بإساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 بانه غير قانوني وغير مبرر، وقال إن هذا الاجراء يُعقّد المسار الدبلوماسي.

وبالتزامن مع اجراء الدول الأوروبية الثلاث غير القانوني وغير المبرر بإساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، مساء الخميس، أجرت كايا كلاس، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومنسقة مفوضية خطة العمل الشاملة المشتركة، اتصالًا هاتفيًا مع عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذه المحادثة، أدان عراقجي الإجراء غير القانوني وغير المبرر للدول الأوروبية الثلاث، وذكر أن هذا الإجراء يزيد من الشكوك حول النوايا الحقيقية لهذه الدول تجاه إيران، ويُعقّد مواصلة المسار الدبلوماسي.

وأكد وزير الخارجية الايراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد هذا الإجراء الاستفزازي وغير المناسب للدول الأوروبية الثلاث.

وفي هذه المكالمة الهاتفية أيضًا، أكدت كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية الايرانية، وأعربت عن استعدادها للعب دور في تسهيل الدبلوماسية والحوار.

كما دعت الأطراف إلى مواصلة الاتصالات والمشاورات لهذا الغرض.

