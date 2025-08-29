نبيه بري: الاتفاق مع 'إسرائيل' حول وقف النار 'نُسف' بعد زيارة براك

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
١١:٥٨ بتوقيت غرينتش
نبيه بري: الاتفاق مع 'إسرائيل' حول وقف النار 'نُسف' بعد زيارة براك
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه اتفق مع المبعوث الأمريكي توم براك على أن تنفذ إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار أولًا قبل مناقشة ملف سلاح المقاومة، إلَّا أن المبعوث الأمريكي "عاد بلا جواب".

وفي تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، اعتبر بري أن عودة براك دون إجابة تعني" كما لو أن اتفاق وقف النار قد نُسف برمته، وأن إسرائيل لن تنفذه".

وشدد على أن لا ضمانات يقدمها الأمريكيون لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ولن يكونوا بصدد تقديمها، رافضًا الحديث عن المرحلة المقبلة في ضوء هذا التعقيد الجديد، واكتفى بالتشديد على أن الأمور "ليست سهلة".

وحول الاجتماع الحكومي المقرر في الثاني من سبتمبر المقبل، الذي سيبحث خطة الجيش لسحب سلاح "حزب الله"، قال "بري" إن "كل أمر يؤدي إلى خلاف في البلد مستنكَر".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن المبعوث الأمريكي توم براك وصل صباح الأربعاء إلى ثكنة فرنسوا الحاج العسكرية في مرجعيون، على متن طائرة هليكوبتر.

وأضافت الوكالة أن الجيش اللبناني انتشر في المنطقة، وعند المدخل الشمالي لمدينة الخيام؛ لمواكبة زيارة المبعوث الأمريكي، وسط دعوات للتظاهر احتجاجًا على الزيارة.

يُذكَر أن "إسرائيل" تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، كما لا تزال قواتها موجودة في 5 نقاط بجنوب لبنان.

