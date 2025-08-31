غداً.. انسحاب القوات الأمريكية من مقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إن "التحالف الدولي سينسحب من عين الأسد ومطار بغداد وقيادة العمليات المشتركة باتجاه أربيل".

وأضاف أن "انسحاب قوات التحالف سيكون في أيلول المقبل تنفيذا للاتفاق بين بغداد وواشنطن، مبينا أن المدربين العسكريين سيبقون في البلاد ولا علاقة لهم بانسحاب قوات التحالف الدولي".

وأشار المصدر إلى أن "هذه المعلومات تتطابق مع تقارير تفيد ببدء سحب ونقل معدات أمريكية من قاعدة عين الأسد غربي العراق، تطبيقا للاتفاق العراقي الأمريكي على إنهاء مهمة التحالف الدولي ابتداء من أيلول 2025، في حين تبقى القوات في أربيل وشمال العراق لغاية أيلول 2026".

وفي وقت سابق من عام 2024، توصلت بغداد وواشنطن إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق على مرحلتين.

ويتضمن التفاهم مرحلة أولى من أيلول 2024 حتى أيلول 2025 تشمل بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين، يليها انسحاب في المرحلة الثانية من أيلول 2025 حتى أيلول 2026 من كردستان العراق.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 جندي في العراق، ونحو 900 في سوريا، في إطار التحالف الذي أنشأته في العام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش"، ويضم التحالف كذلك قوات من دول أخرى، لا سيما فرنسا والمملكة المتحدة.

وبشأن تداعيات هذا الإنسحاب قال نائب بالبرلمان العراقي معين الكاظمي: هناك استعداد قتالي للأجهزة الأمنية والحشد الشعبي لتعزيز الأمن في الأراضي العراقية دون الحاجة لقوات أجنبية، وهناك توجه جدي نحو التسليح الذي تأخر كثيرا بعوامل مختلفة منها وجود القوات الأمريكية التي عطلت تسليح الجيش العراقي.