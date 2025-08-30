حماس:إدانة 6 دول أوروبية للعدوان على غزة تعزز عزلة الاحتلال

والدول المعنية هي: آيسلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، حيث عبر وزراء خارجيتها عن رفضهم للعدوان على غزة، مؤكدين ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن هذه المواقف تعبر عن رفض متزايد لجرائم الاحتلال الصهيوني، مؤكدة أن على الدول الأوروبية، ودول العالم الحر، مسؤولية ترجمة تلك الإدانات إلى خطوات عملية ملموسة وإجراءات عقابية رادعة، من شأنها أن توقف جريمة الإبادة والتجويع، والانتهاكات المستمرة لأحكام القانون الدولي.

ويرتكب الكيان الصهيوني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 222 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.