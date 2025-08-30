بزشكيان سيشارك في قمة شنغهاي ويجتمع ببوتين في الصين

واشار رحماني فضلي، إلى أن الرئيس بزشكيان سيحضر الاجتماع الختامي ومجالات صنع القرار المهمة، مما يجعل حضوره مؤثرًا وهامًا على صعيد العلاقات الدولية.

موعد ومكان القمة

من المقرر أن تُعقد القمة الخامسة والعشرون لمنظمة شنغهاي للتعاون يومي الأحد والاثنين القادمين في مدينة تيانجين شمال شرق الصين، على بعد 120 كيلومترًا من بكين.

لقاءات ثنائية مع القادة المشاركين

قال السفير الإيراني إن الرئيس بزشكيان سيعقد على هامش القمة لقاءات ثنائية مع القادة المشاركين، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يتوجه إلى بكين لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان والاستعراض العسكري للقوات الصينية.

مشاركة إيران الواسعة في أنشطة شنغهاي

وأشار رحماني فضلي إلى أن إيران تحرص على المشاركة في قمم ومنتديات منظمة شنغهاي للتعاون على مختلف المستويات، بما في ذلك حضور رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام محسني إيجئي، لافتًا إلى أن العام الحالي شهد حوالي 100 لجنة واجتماع في الصين حول قضايا مختلفة تتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون.

إيران وفرص التشاور الدولي

وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ستشارك في القمة، بالإضافة إلى الدول الأعضاء العشر، حوالي 20 دولة بصيغة شنغهاي بلس، إلى جانب الأمناء العامين للمنظمات الدولية، ما يشكل فرصة قيمة لإيران للتشاور مع الدول الأعضاء ومراجعة العلاقات الثنائية مع الصين بصفتها الدولة المضيفة.