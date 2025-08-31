60% من جيل أميركا الجديد يفضلون حماس على 'إسرائيل'

وتعكس نتائج الاستطلاع تغيرات ملحوظة في آراء الشباب الأمريكي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أظهرت النتائج أن العديد من الشباب يتعاطفون مع القضية الفلسطينية.

وتأتي هذه النتائج في وقت حساس، حيث تتصاعد الأحداث في غزة وتستمر المعاناة الإنسانية، مما يدفع الكثير من الشباب إلى إعادة تقييم مواقفهم السياسية.

وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و 371 شهيدا، و 159 ألفا و 835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا بينهم 124 طفلا.