استطلاع لـ'جامعة هارفارد' و'مؤسسة هاريس':

60% من جيل أميركا الجديد يفضلون حماس على 'إسرائيل'

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش
60% من جيل أميركا الجديد يفضلون حماس على 'إسرائيل'
أظهر استطلاع حديث أجرته جامعة "هارفارد" ومؤسسة "هاريس" أن 60% من جيل أمريكا الجديد، يفضلون حركة "حماس" على دولة الاحتلال في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وتعكس نتائج الاستطلاع تغيرات ملحوظة في آراء الشباب الأمريكي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أظهرت النتائج أن العديد من الشباب يتعاطفون مع القضية الفلسطينية.

وتأتي هذه النتائج في وقت حساس، حيث تتصاعد الأحداث في غزة وتستمر المعاناة الإنسانية، مما يدفع الكثير من الشباب إلى إعادة تقييم مواقفهم السياسية.

وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و 371 شهيدا، و 159 ألفا و 835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا بينهم 124 طفلا.

قرار واشنطن إلغاء التأشيرات يشمل عباس ونحو 80 مسؤولا فلسطينيا

حماس تنشر صورا للمرة الأولى لقادتها الشهداء بينهم محمد الضيف

