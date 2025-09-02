بوتين يلتقي بزشكيان وهذا ما طلبه في مستهل اللقاء

الإثنين ٠١ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش
العالم
التقى رئيسا إيران وروسيا على هامش قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

والتقى مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، على هامش قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون التي تُعقد حاليا في الصين.

وقال بوتين خلال لقائه بزشكيان: "في مستهل حديثنا، أرجو منك نقل أطيب التحيات وأجمل التمنيات إلى آية الله الخامنئي".

وأضاف: "روسيا وإيران على اتصال مستمر بشأن مختلف جوانب جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني".

من جانبه، أشار بزشكيان في اللقاء إلى أن التبادل العلمي والأكاديمي يمكن أن يقرب روسيا وإيران من بعضهما البعض.

وتابع الرئيس الروسي قائلاً: "حجم التبادلات التجارية المتبادلة بين روسيا وإيران في النصف الأول من عام 2025 ارتفع بنسبة 11.4%".

وأضاف: "عدد الطلاب الإيرانيين الذين يختارون الدراسة في روسيا في تزايد مستمر، وقد تضاعف عددهم ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يدرس 9110 مواطنين إيرانيين في روسيا حاليًا".

وقال بوتين أيضًا: "العلاقات بين إيران وروسيا ودية ومليئة بالفرص متعددة الأبعاد".

وأشار بزشكيان قائلاً: "بالطبع، يمكن للاتفاقية الاستراتيجية الشاملة أن تزيد وتوسع هذه التفاعلات بيننا".

وأضاف بزشكيان مخاطبا بوتين: "أتابع شخصيا الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بيننا".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

بزشكيان: إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي لبرنامجها النووي السلمي

بزشكيان: إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي لبرنامجها النووي السلمي

بزشكيان خلال لقائه غوتيريش: إيران كانت ضحية للإرهاب منذ البداية

بزشكيان خلال لقائه غوتيريش: إيران كانت ضحية للإرهاب منذ البداية

0% ...

آخرالاخبار

الزعيم الكوري الشمالي يصل الصین

استهداف السفينة 'سكارليت راي' تم وسط تشويش ملاحى متعمد

قاليباف: علينا اتخاذ إجراءات رادعة تجعل تفعيل آلية الزناد لأوروبا مكلفا

'العفو الدولية' توثق 'إعدام' 46 درزيا على يد قوات حكومية سوريا

بلجيكا بصدد الاعتراف بدولة فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

فيتامين D ليس للعظام فقط.. كيف يساعد على إطالة عمر الخلايا؟

مقتل 1000 شخص بانهيار أرضي في غرب السودان

مباحثات سورية لبنانية حول ملف المعتقلين السوريين في لبنان

إعلام عبري: السيطرة على غزة تؤدي إلى مقتل نحو 100 جندي

لندن: على تل ابيب إدراك الضرر الذي يلحق بسمعتها