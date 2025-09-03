كبير مستشاري ترامب سابقا: تجاوزنا الأكاذيب و'إسرائيل' عبارة عن 'محمية'

الثلاثاء ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش
كبير مستشاري ترامب سابقا: تجاوزنا الأكاذيب و'إسرائيل' عبارة عن 'محمية'
صرح القيادي بحركة ماغا وكبير مستشاري ترامب سابقا ستيف بانون بأن "إسرائيل" عبارة عن محمية وليست "من يتخذ القرار".

وقال بانون: "يستطيع نتنياهو البكاء وتحويل التصريحات عن سياقها .. لكن الحقيقة واضحة، "إسرائيل" عبارة عن محمية، وليست "من يتخذ القرار".

وتابع: "أمريكا أولا" تعني لا مزيد من الأكاذيب حول إيران ولا مزيد من جرنا إلى حرب غزة".

وأضاف مخاطبا نتنياهو: "لقد تجاوزنا الأكاذيب، أنهِ ما بدأته".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، أن استمرار الحرب في قطاع غزة ينعكس سلبا على صورة "إسرائيل"، مشددا على أنها قد تنتصر لكنها لن تربح في عالم العلاقات العامة.

جاءت تصريحات ترامب في أعقاب استطلاع حديث لمركز بيو للأبحاث كشف عن انخفاض ملحوظ في الدعم الشعبي الأمريكي لهذا الكيان المغتصب لفلسطين، خاصة بين الجمهوريين الشباب تحت سن 50 عاما، حيث ارتفعت النظرة غير المواتية للكيان من 35% عام 2022 إلى 50% في مارس الماضي.

