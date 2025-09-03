سفير إيران لدى لندن: تفعيل آلية الزناد اجراء غير قانوني

ونشرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) مساء الثلاثاء، جاء فيها: التقى اليوم السيد علي موسوي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع هاميش فالكونر، نائب وزير الخارجية البريطاني في وزارة الخارجية البريطانية.

وأضافت الرسالة: "في هذا الاجتماع، نوقش تحرك الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية الزناد (سناب باك)، وأكد السفير الإيراني موقف الجمهورية الإسلامية، الذي يتطابق مع مواقف الصين وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، من أن هذا الإجراء غير قانوني".

ووفقًا للرسالة، أكد الجانبان على أهمية الدبلوماسية والتوصل إلى حل تفاوضي.

كما تم خلال هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية بين البلدين.

وأرسلت الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي لم تف بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في السنوات الأخيرة، "إشعارًا" إلى مجلس الأمن يوم الخميس الماضي لتفعيل آلية سناب باك. وفي هذا الإشعار، أعلنت هذه الدول تفعيل عملية إعادة العقوبات، وأكدت في الوقت ذاته استعدادها للتفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران خلال الثلاثين يومًا القادمة.

كما وجّه وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، رسالةً إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، رافضًا الفهم الخاطئ للترويكا لآلية فضّ النزاعات الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة والقضايا المتعلقة بالقرار 2231، مؤكدًا: "ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى رفض التلاعبات السياسية غير السليمة والعمل على حماية سلامة القانون الدولي وسلطة مجلس الأمن. فالطريق إلى الأمام يكمن في الاحترام المتبادل، لا الإكراه".

كما وجّه وزراء خارجية إيران والصين وروسيا رسالةً مشتركةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يوم الاثنين، رافضين فيها مساعي الدول الأوروبية الثلاث لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، ومؤكدين: "إنّ الإعلان الصادر عن الدول الأوروبية الثلاث يتعارض مع الإجراءات الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، ويفتقر إلى الأساس القانوني اللازم، ويجب اعتباره لاغيًا".