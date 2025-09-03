الرئيس الصيني: العالم يقف اليوم عند مفترق طرق السلام أو الحرب

الأربعاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش
الرئيس الصيني: العالم يقف اليوم عند مفترق طرق السلام أو الحرب
العالم
افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، عرضاً عسكرياً ضخماً في العاصمة بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، محذّراً من أن العالم يقف اليوم عند مفترق طرق.

وقال شي، في خطابه أمام صورة كبيرة للزعيم الراحل ماو تسي تونغ في ساحة تيانانمن: “اليوم تواجه البشرية خيار السلام أو الحرب، والحوار أو المواجهة، والربح المشترك أو المعادلة الصفرية.”

إقرأ أيضاً..شاهد.. ثالوث الردع النووي الصيني يظهر في عرض عسكري

وأضاف أن الشعب الصيني يقف بثبات في الجانب الصحيح من التاريخ والحضارة والتقدم، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة طريق التنمية السلمية. وبعد خطابه، قام شي بجولة تفقدية للقوات المصطفّة من خلال موكب عسكري.

وشهد العرض، الذي حضره 26 من قادة العالم، بينهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشاركة آلاف الجنود ومئات المركبات العسكرية ضمن عشرات التشكيلات.

كما تخطط الصين لاستعراض أنظمة أسلحة محلية مطوّرة حديثاً، في إشارة إلى تنامي قدراتها العسكرية.

واتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ بـ”التآمر” ضد بلاده، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، الموجودين في بكين لحضور عرض عسكري ضخم إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكتب الرئيس الجمهوري، في منشور على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي: “أتمنى للرئيس شي ولشعب الصين العظيم يوماً رائعاً من الاحتفالات”، قبل أن يضيف بنبرة ساخرة “أرجو منكم إبلاغ أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون بينما تتآمرون ضد الولايات المتّحدة” وفق تعبيره.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

بزشكيان: إذا لم نتحد ستشمل سياسات الهيمنة الأمريكية الصين أيضا

بزشكيان: إذا لم نتحد ستشمل سياسات الهيمنة الأمريكية الصين أيضا

الزعيم الكوري الشمالي يصل الصین

الزعيم الكوري الشمالي يصل الصین

كيم جونغ أون يتفقد خطا جديدا لإنتاج الصواريخ قبل رحلته إلى الصين

كيم جونغ أون يتفقد خطا جديدا لإنتاج الصواريخ قبل رحلته إلى الصين

0% ...

آخرالاخبار

رسمي سالم.. شهيد آخر في معركة نقل الحقيقة ضد العدوان الإسرائيلي

انفجار كبير بالقرب من مطار دمشق الدولي

واشنطن تقوم بخلط الأوراق وتربط انسحاب قواتها بالحشد الشعبي

لماذا تهاب أمريكا الصاروخ الإيراني 'سيمرغ'؟

سموتريتش: هدفنا ضم الضفة والقضاء على الدولة الفلسطينية

شبكة TV BRICS الدولية تعرض الوثائقيات الإيرانية للمشاهدين الروس

الجوع يزهق مزيدا من الأرواح يوميا والأطفال أكبر الضحايا

فک شيفرة المشروع الإسرائيلي في سوريا

القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية نوعية مزدوجة في يافا المحتلة

بقائي: الثقة بين إيران والوكالة الذرية مفقودة