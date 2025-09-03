الرئيس الصيني: العالم يقف اليوم عند مفترق طرق السلام أو الحرب

وقال شي، في خطابه أمام صورة كبيرة للزعيم الراحل ماو تسي تونغ في ساحة تيانانمن: “اليوم تواجه البشرية خيار السلام أو الحرب، والحوار أو المواجهة، والربح المشترك أو المعادلة الصفرية.”

وأضاف أن الشعب الصيني يقف بثبات في الجانب الصحيح من التاريخ والحضارة والتقدم، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة طريق التنمية السلمية. وبعد خطابه، قام شي بجولة تفقدية للقوات المصطفّة من خلال موكب عسكري.

وشهد العرض، الذي حضره 26 من قادة العالم، بينهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشاركة آلاف الجنود ومئات المركبات العسكرية ضمن عشرات التشكيلات.

كما تخطط الصين لاستعراض أنظمة أسلحة محلية مطوّرة حديثاً، في إشارة إلى تنامي قدراتها العسكرية.

واتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ بـ”التآمر” ضد بلاده، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، الموجودين في بكين لحضور عرض عسكري ضخم إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكتب الرئيس الجمهوري، في منشور على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي: “أتمنى للرئيس شي ولشعب الصين العظيم يوماً رائعاً من الاحتفالات”، قبل أن يضيف بنبرة ساخرة “أرجو منكم إبلاغ أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون بينما تتآمرون ضد الولايات المتّحدة” وفق تعبيره.