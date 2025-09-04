تشاهدون في برنامج بانوراما..

قانون الحشد الشعبي بين الإقرار والتاجيل بإملاءات خارجية

الأربعاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش
قانون الحشد الشعبي بين الإقرار والتاجيل بإملاءات خارجية
العالم
يناقش بانوراما في ملفه، تأكيد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، رفض أي طرح لحل الحشد الشعبي، مشددا على أن الحشد يمثل جزءا أساسيا من المنظومة الأمنية العراقية.

وكشف الأعرجي عن مقترح لتأجيل التصويت على قانون الحشد إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، معتبرا أن القانون بحاجة إلى تسويق داخلي وخارجي. وبالتوازي، تتسارع خطوات الانسحاب الأميركي من قواعد رئيسية في العراق، مع إعادة التموضع في كردستان ومقار أخرى، وسط تأكيد واشنطن التزامها بالتعاون الأمني والعسكري، دون توضيح موقفها من الاتفاق القاضي بالانسحاب الكامل.

هذا المشهد، وفق مراقبين، يعكس تضارب المواقف الأميركية، ويطرح تساؤلات حول دوافع التموضع الجديد وتداعياته على مستقبل الحشد الشعبي والوجود الأميركي في العراق.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

واشنطن تنسحب فجأة من قاعدتين عسكريتين في العراق

واشنطن تنسحب فجأة من قاعدتين عسكريتين في العراق

مصادر عراقية تؤكد مغادرة القوات الأمريكية قاعدة عين الأسد

مصادر عراقية تؤكد مغادرة القوات الأمريكية قاعدة عين الأسد

واشنطن تقوم بخلط الأوراق وتربط انسحاب قواتها بالحشد الشعبي

واشنطن تقوم بخلط الأوراق وتربط انسحاب قواتها بالحشد الشعبي

بعد اشتباكات عنيفة لاعتقاله في السليمانية.. من هو

بعد اشتباكات عنيفة لاعتقاله في السليمانية.. من هو "لاهور شيخ جنكي"

0% ...

آخرالاخبار

إيران تُعرب عن تعاطفها مع السودان اثر الفيضانات والانهيارات الأرضية

اليمن يجدد ضرب هدفين مهمين للاحتلال في القدس وحيفا

سفير إيران في بكين يروي تفاصيل لقاء بزشكيان بالرئيس الصيني

بزشكيان يعود إلى طهران في ختام زيارته للصين

غزة بين المجاعة والإبادة.. إنتقادات أوروبية متصاعدة لـ"إسرائيل"والغرب

تخت روانجي يكشف شرط طهران لجولة جديدة من المفاوضات

قانون الحشد الشعبي بين الإقرار والتاجيل بإملاءات خارجية

شاهد.. خطة نزع سلاح حزب الله تشعل لبنان تحت الغارات الإسرائيلية!

عراقجي: لا نخشى المفاوضات ولا نهاب الحرب إذا فرضت علينا

كوثري: قرار معاهدة حظر الانتشار النووي بيد المجلس الأعلى