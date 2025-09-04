قانون الحشد الشعبي بين الإقرار والتاجيل بإملاءات خارجية

وكشف الأعرجي عن مقترح لتأجيل التصويت على قانون الحشد إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، معتبرا أن القانون بحاجة إلى تسويق داخلي وخارجي. وبالتوازي، تتسارع خطوات الانسحاب الأميركي من قواعد رئيسية في العراق، مع إعادة التموضع في كردستان ومقار أخرى، وسط تأكيد واشنطن التزامها بالتعاون الأمني والعسكري، دون توضيح موقفها من الاتفاق القاضي بالانسحاب الكامل.



هذا المشهد، وفق مراقبين، يعكس تضارب المواقف الأميركية، ويطرح تساؤلات حول دوافع التموضع الجديد وتداعياته على مستقبل الحشد الشعبي والوجود الأميركي في العراق.

