دعوى قضائية ضد الموفد الأميركي بسبب إساءات للصحافيين

الخميس ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٥
١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش
دعوى قضائية ضد الموفد الأميركي بسبب إساءات للصحافيين
العالم
في تطور قضائي ودبلوماسي لافت، رفع رجل أعمال أميركي من أصل لبناني دعوى أمام محكمة في ولاية ميشيغن ضد الموفد الأميركي إلى لبنان توماس باراك، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أطلقها خلال مؤتمر صحافي في بيروت وصف فيها الصحافيين بأنهم "يتصرّفون كحيوانات".

الدعوى تتّهم باراك باستخدام "خطاب استعلائي واستعماري" يمس بكرامة اللبنانيين .

وأضاف أنّ "كرامة لبنان وشعبه ليست موضع مساومة"، معتبراً أنّ ما جرى يشكّل "إساءة خطيرة لحرية الصحافة والكرامة الوطنية". وفي منشور له عقب تقديم الدعوى، كتب بالوت: "حين يصف مبعوث أميركي الصحافيين اللبنانيين بالحيوانات ويطلب منهم الصمت، فهو لا يهين أفرادًا بل يهين أمة كاملة".

إقرأ أيضاً..توماس براك.. نسخة مصغرة من ترامب


واعتبر أن "مهمة الدبلوماسيين هي بناء جسور لا إحراقها"، مضيفا أن مثل هذا الخطاب "يذكر بإرث الاستعلاء الاستعماري".

الدعوى المقدمة في الولايات المتحدة استندت إلى اتفاقية فيينا التي تلزم الدبلوماسيين باحترام الدولة المضيفة، وإلى قانون السلك الدبلوماسي الأميركي الذي يفرض "معايير عالية من النزاهة والسلوك"، فضلاً عن المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة والمساواة.

وإلى جانب الدعوى الفيدرالية، تقدّم بالوت بشكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وإلى مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية، فضلًا عن لجان رقابية في الكونغرس.

وفي ختام بيانه، شدّد بالوت على أنّ الدعوى "ليست للمطالبة بتعويض مالي بل للمطالبة باعتذار علني، والاعتراف بأهمية صوت الشعب اللبناني، والتأكيد أنّه لا مكان لخطاب كولونيالي في القرن الحادي والعشرين".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

لبنان يطلق شرطا مهما قبل تحديد جدول زمني لحصر السلاح

لبنان يطلق شرطا مهما قبل تحديد جدول زمني لحصر السلاح

زيارة برّاك والوفد الامريكي إلى لبنان تحمل إملاءات بلا ضمانات إسرائيلية!

زيارة برّاك والوفد الامريكي إلى لبنان تحمل إملاءات بلا ضمانات إسرائيلية!

شاهد.. سوريا بين وحدة متماسكة وأقل من فيدرالية حسب الخطط الأميركية!

شاهد.. سوريا بين وحدة متماسكة وأقل من فيدرالية حسب الخطط الأميركية!

0% ...

آخرالاخبار

شاهد.. الإحتلال يحوّل غزة إلى ساحة موت جماعي بالقصف والتجويع!

القوات المسلحة الايرانية أكثر استعداداً من قبل حرب الـ12 يوما

تدهور خطير يهدد خدمات المختبرات وبنوك الدم في غزة

سرايا القدس تقصف مقر قيادة وسيطرة للعدو في حي الزيتون

كاتس يأمر جيش الإحتلال بإعداد"خطة حسم"في الضفة الغربية!

ارتفاع وفيات سوء التغذية إلى 370 شهيدًا في غزة

تحذير ناري.. إسحاق بريك: جيش الاحتلال يتجه إلى "فخّ موت" في غزة!

غوغل توقع عقداً مع مكتب نتنياهو لتضخيم الدعاية ونفي المجاعة بغزة!

كاميرا العالم توثّق جرائم الإحتلال في بلدات بالجنوب اللبناني!

جيش الاحتلال يكذب نفسه