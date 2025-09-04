موسكو تتوعّد: التدخل الأجنبي في أوكرانيا سيشعل أوروبا

وبالتزامن مع قمة باريس أعلنت روسيا رفضها مناقشة أي تدخل أجنبي في أوكرانيا أيا كان شكله، محذرة من أن الضمانات الأمنية التي تسعى كييف للحصول عليها من الأوروبيين تشكل خطرا على قارتهم.

وسط انشغال الاوروبيين باعداد حزمة الضمانات الامنية لاوكرانيا في قمة تحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا في باريس

اطلقت موسكو تحذيراتها من اي تدخل اجنبي متمثل بنشر قوات الاوربية في الاراضي الاوكرانية.



المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حذرت من أن الضمانات الأمنية التي تسعى كييف للحصول عليها من الأوروبيين تشكل خطرا على قارتهم، ومهددة بحسم الأمور عسكريا إذا لم يحصل اتفاق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:"روسيا ليس لديها أي نية لمناقشة تدخل أجنبي في أوكرانيا'، 'أيا كان شكله أو صيغته سيكون غير مقبول بتاتا، وسيقوض أي شكل من أشكال الأمن'، الضمانات الأمنية التي يطالب بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تشكل 'خطرا على القارة الأوروبية'.





شاهد أيضا..الكرملين يرد على تصريحات ترامب حول "مؤامرة ثلاثية" في بكين



وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الصراع مع أوكرانيا سيستمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع كييف مؤكدا على تحقيق اهداف بلاده بالطرق العسكرية.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في موسكو.

كما جدد الرئيس الروسي تشكيكه بشرعية الرئيس الاوكراني معتبرا ولايته منتهية منذ عام واصفا الحوار مع زيلينسكي بأنه طريق مسدود.

اما في باريس قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى استقباله نظيره الأوكراني 'إن أوروبا مستعدة لتوفير ضمانات أمنية لكييف فور توقيع اتفاق سلام ينهي الحرب.



بينما تكتم الزعماء الأوروبيون على طبيعة الضمانات التي من المتوقع أن تشمل نشر قوات أوروبية في أوكرانيا.اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 'الناتو' مارك روته، أن القرار بشأن نشر دول غربية قوات في أوكرانيا لا يعود لروسيا التي ترفض بشدة خطوة كهذه.



وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 'الناتو' مارك روته:"'لماذا نكترث لموقف روسيا من مسألة القوات في أوكرانيا؟ هذا بلد مستقل، القرار بذلك لا يعود للروس.



تاتي هذه التصريحات بعد ساعات من تجديد موسكو موقفها الرافض لنشر قوات غربية على أراضي أوكرانيا المجاورة".



التفاصيل في الفيديو المرفق ...