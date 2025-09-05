في ميل كريك بولاية واشنطن الأمريكية..

وسائل إعلام أميركية تنشر فيديو صادما لإطلاق نار بين مراهقين داخل باص+ فيديو

الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش
وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة لتبادل إطلاق النار بين مجموعتين من المراهقين داخل حافلة في ميل كريك بولاية واشنطن الأمريكية، حيث جرى تبادل للنار من داخل الحافلة عبر النوافذ.

رغم كثافة إطلاق النار، لم يصب أحد، وتم احتجاز اثنين من المشتبه بهم بينما لا يزال التحقيق مستمرا. وأعرب السكان المحليون عن خوفهم وطالبوا بتعزيز الأمن في الحافلات والمدارس.

وكشفت وسائل الإعلام عن هذا الفيديو الجديد يوم الخميس، ووصفته بأنه صادم.

واندلع إطلاق نار في حافلة تابعة لشركة سويفت أورانج لاين في ميل كريك مساء السبت في 16 أغسطس الماضي، بعد شجار على متن الحافلة امتد إلى الخارج، مما أدى إلى تحطيم النوافذ وإصابة الركاب بصدمة، دون وقوع إصابات، وفقا للشرطة.

وقالت الشرطة إنها تجري تحقيقات في أسباب إطلاق النار، وقال الرقيب رود فليمنج، محقق ميل كريك: "لا نعرف سبب الحادث أو سبب بدايته. كل ما نعرفه هو وجود نوع من المشاجرة بين مجموعة من الأحداث كانوا على متن الحافلة عندما صعد اثنان آخران من المحطة".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حوادث متكررة لإطلاق النار خصوصا في الأماكن العامة كالمدارس والنوادي الليلية والمتاحف، مما يجعلها ظاهرة مستمرة ذات تأثير كبير اجتماعيا وأمنيا.

