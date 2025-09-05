هزات ارتدادية قوية تضرب شرق أفغانستان

حدث ذلك في أعقاب زلزالين ألحقا دماراً كبير في البلاد الواقعة في جنوب آسيا. وقدرت حكومة طالبان عدد القتلى بما يصل إلى 2205 قتيلاً والإصابات 3640 مصاباً حتى الان.

قال شهود عيان إن هزات ارتدادية متواصلة ضربت إقليم ننكرهار ولا يزال جمع التفاصيل عن الأضرار جارياً.

وذكر المركز الالماني لأبحاث علوم الارض إن زلزالاً بقوة 5.4 درجة هز جنوب شرق البلاد على عمق 10 كيلومترات، بعد ساعات من زلزال آخر ، وقع في وقت متأخر من مساء الخميس.

وبلغت قوة أول زلزال وقع هذا الأسبوع 6 درجات وباغت البلاد قبل دقائق من منتصف ليل الأحد، وهو أحد أعنف الزلازل التي شهدتها افغانستان.

وأحدث أضراراً ودماراً في إقليمي ننكرهار وكونار إذ كان قريباً من سطح الأرض على عمق 10 كيلومترات فقط.

وكان الزلزال الثاني بقوة 5.5 درجة وتسبب في حالة ذعر وعرقل جهود الإنقاذ مع انزلاق الصخور من الجبال وقطع الطرق المؤدية إلى القرى في المناطق النائية.

وفضلت بعض الأسر البقاء في العراء بدلا من العودة إلى منازلها، ومعظمها مبني من الحجارة والأخشاب، كإجراء احترازي من الهزات الارتدادية.

وسوى الزلزالان الأوليان قرى بالأرض في الإقليمين ودمرا أكثر من 6700 منزل وانتشل عمال الإنقاذ جثثاً من تحت الأنقاض.