عراقجي يجري مباحثات مع وزراء خارجية اليونان وسلوفينيا وسيراليون

الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
٠١:٤١ بتوقيت غرينتش
اجرى وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية على حدة مع كل من وزراء خارجية اليونان وسيراليون وسلوفينيا، باعتبار هذه الدول الثلاث من الاعضاء غير الدائمين لمجلس الامن الدولي.

واستعرض وزير الخارجية في هذه الاتصالات، اخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، الى جانب التطورات الاقليمية والدولية، خاصة اجراء الترويكا الاوروبية الاخير في مجلس الأمن.

واعتبر عراقجي، اجراء الدول الاوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا والمانيا، لإعادة القرارات الملغاة لمجلس الامن الدولي، بأنه سلوك غير مسؤول؛ مؤكدا على التزام الجمهورية الاسلامية بنهج الدبلوماسية، وجديتها في موقفها وثباتها في موضع الدفاع عن حقوقها المشروعة.

وزير الخارجية الايراني، نوه في هذه المحادثات الى ضرورة اعتماد الحلول الدبلوماسية لتسوية الخلافات القائمة حول برنامج ايران النووي السلمي؛ داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى دعم المسار الدبلوماسي، والحؤول دون الإجراءات غير القانونية ومنع التصعيد.

الى ذلك، اعرب وزراء خارجية اليونان، وسلوفينيا، وسيراليون، عن كامل دعمهم للحلول الدبلوماسية، وأكدوا بأنها الخيار الأول والأخير لمعالجة القضايا الدولية؛ لافتين الى أهمية مواصلة الحوار وانتهاج الدبلوماسية.

