السعودية تعلن دعمها الكامل لمصر بعد تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الغزيين

الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش
السعودية تعلن دعمها الكامل لمصر بعد تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الغزيين
أكدت الخارجية السعودية، الجمعة، على "دعمها الكامل" لمصر، بعد التصريحات المتكررة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن "تهجير الفلسطينيين من أرضهم"، عن طريق معبر رفح.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة بأشد العبارات التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، في انتهاك جسيم للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، مؤكدة دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد".

وأضافت وزارة الخارجية السعودية أن "المملكة تشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، ورفضها لأي شكل من أشكال التهجير مهما كانت مسوغاته، مجددةً مطالبتها بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وعلى ضرورة وضع حد فوري لها".

وختمت الوزارة قائلة إنه يجب "توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره السبيل لضمان أمن المنطقة واستقرارها".

