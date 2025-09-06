كاتب صهيوني: قوة "اسرائيل"وهم يقودها نحو الإنهيار

السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش
كاتب صهيوني: قوة
العالم
أثار الكاتب والمحلل الإسرائيلي "إفرايم عنبر" جدلا واسعا بتصريحاته التي قللت من قوة كيان الاحتلال الإقليمية، واصفا إياها بأنها 'وهم' ناتج عن ثقة مفرطة وأوهام استراتيجية.

وفي مقال نشرته صحيفة "نيوز 14" العبرية، أكد "عنبر"؛ أن "إسرائيل" ليست قوة إقليمية كما يدعي بعض السياسيين، مشيرا إلى أن التقدير المبالغ فيه لقدراتها العسكرية وسوء فهم الواقع الاستراتيجي يهددان مستقبلها.

وأضاف أن الأوهام التي تعيشها تل أبيب تشبه حالة النشوة التي أعقبت حرب 1967 والتي أدت لاحقًا إلى هزيمة 1973.

وتطرق "عنبر" إلى فشل الإحتلال في تحقيق أهدافه خلال حرب 12 يوما مع إيران، مؤكدا أن طهران لم تتخلَ عن برنامجها النووي وقد تستأنفه قريبا، مع احتمال شن هجوم استباقي ضد "إسرائيل".

إقرأ أيضا| باراك: نتنياهو يقود "اسرائيل" نحو الهاوية

كما أشار إلى أن حزب الله لايزال يشكل قوة عسكرية مؤثرة في لبنان، وأن الطبقة السياسية اللبنانية ترفض نزع سلاحه، مما يحافظ على تهديد مستمر للكيان الإسرائيلي.

وأوضح الكاتب أن استمرار وجود حركة حماس في قطاع غزة بعد العمليات العسكرية، بالإضافة إلى وجود أسرى إسرائيليين في القطاع، يضعف من صورة الردع الإسرائيلي ويزيد من تعقيد المعركة التي قد تحدد مصير كيان الإحتلال في المنطقة.

وأكد "عنبر" أن الاعتماد الكبير على المساعدات الأمريكية يجعل الكيان الصهيوني عرضة لتقلبات السياسة الأمريكية، مشيرا إلى أن الانقسامات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي تلعب دورا مهمًا في تقليل قوة البلاد، ليس فقط على المستوى العسكري والتكنولوجي، بل أيضا داخليا.

واختتم مقاله بدعوة صانعي القرار الإسرائيلي إلى تبني نهج أكثر واقعية وحذرا، والابتعاد عن الأوهام التي تصور "إسرائيل" كقوة إقليمية كبرى.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

تفاصيل هيمنة

تفاصيل هيمنة "الوحش اللوبي" الاسرائيلي على أروقة الحكم البريطاني

0% ...

آخرالاخبار

غياب "مودي" عن الأمم المتحدة ردّا على عقوبات ترامب

المرصد الأورومتوسطي يكشف الحقائق بشـأن مواصي خانيونس

كالثور الهائج.. واشنطن تدرس ضرب فنزويلا هذه المرة!

انطلاق أسبوع الوحدة احتفاء بميلاد الرسول الأعظم (ص)

فنزويلا ترد على التصعيد الأميركي بتعبئة شعبية واسعة

كاتب صهيوني: قوة "اسرائيل"وهم يقودها نحو الإنهيار

لاريجاني: التعاون الإيراني العراقي يجب أن يصبح أكثر واقعية

مصر: غزة تشهد مجاعة متكاملة الأركان من صنع الاحتلال

أرقام صادمة بعد مضي 700 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة

تنديد عربي بتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة