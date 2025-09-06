إيلون ماسك: فيديوهات Grok الآن يمكنها التحدث السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥ ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش العالم أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن إضافة ميزة جديدة إلى روبوت الدردشة الذكي غروك (Grok)، حيث يمكن الآن للفيديوهات التي يتم إنتاجها بواسطة هذه الأداة التحدث كما أشار إلى وجود ترقيات أكبر في الأسابيع المقبلة. وأضاف ماسك أنه خلال الأسابيع القادمة، سيشهد Grok تحسينات كبيرة في مجال إنتاج الصور والفيديو. وأكد أن هذه الميزات لا تزال في مرحلة "البيتا الأولية" وستكتمل تدريجياً مع مرور الوقت. إقرأ أيضاً.."غروك" يثير الجدل بتعليق خدماته على إكس بسبب غزة كلمات دليلية إيلون ماسك ميزة جديدة فيديوهات Grok روبوت الدردشة الذكي Grok