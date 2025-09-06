إيلون ماسك: فيديوهات Grok الآن يمكنها التحدث

وأضاف ماسك أنه خلال الأسابيع القادمة، سيشهد Grok تحسينات كبيرة في مجال إنتاج الصور والفيديو. وأكد أن هذه الميزات لا تزال في مرحلة "البيتا الأولية" وستكتمل تدريجياً مع مرور الوقت.