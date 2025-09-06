إيلون ماسك: فيديوهات Grok الآن يمكنها التحدث

السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥
١١:٣٩ بتوقيت غرينتش
إيلون ماسك: فيديوهات Grok الآن يمكنها التحدث
العالم
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن إضافة ميزة جديدة إلى روبوت الدردشة الذكي غروك (Grok)، حيث يمكن الآن للفيديوهات التي يتم إنتاجها بواسطة هذه الأداة التحدث كما أشار إلى وجود ترقيات أكبر في الأسابيع المقبلة.

وأضاف ماسك أنه خلال الأسابيع القادمة، سيشهد Grok تحسينات كبيرة في مجال إنتاج الصور والفيديو. وأكد أن هذه الميزات لا تزال في مرحلة "البيتا الأولية" وستكتمل تدريجياً مع مرور الوقت.

