سلاح الجو السوداني يستهدف قوات الدعم السريع في دارفور الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش نفذ سلاح الجو السوداني الأربعاء ضربات لعدد من المنشآت العسكرية في مدينة نيالا تابعة لقوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور. وكشف مصدر موثوق ان القصف الجوي استهدف مبنى للشرطة العسكرية بنيالا مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. إقرأ أيضاً..السودان.. مقتل أكثر من 60 شخصا في الفاشر بهجمات لقوات الدعم السريع كما أصاب القصف مواقع أخرى كانت تتجمع فيها قيادات لقوات الدعم السريع التي تتخذ من مدينة نيالا مركزًا سياسيًا وأمنيًا .. كلمات دليلية مدينة نيالا المنشآت العسكرية قوات الدعم السريع سلاح الجو السوداني