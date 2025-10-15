سلاح الجو السوداني يستهدف قوات الدعم السريع في دارفور

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش
نفذ سلاح الجو السوداني الأربعاء  ضربات لعدد من المنشآت العسكرية في مدينة نيالا تابعة لقوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور.

وكشف مصدر موثوق ان القصف الجوي استهدف مبنى للشرطة العسكرية بنيالا مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

كما أصاب القصف مواقع أخرى كانت تتجمع فيها قيادات لقوات الدعم السريع التي تتخذ من مدينة نيالا مركزًا سياسيًا وأمنيًا ..

